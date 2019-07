L'università riprende vita, via alle iscrizioni: ecco le offerte formative

Sono pronte, in città, le nuove iscrizioni per i corsi universitari. Dal primo di agosto, infatti, tutti gli studenti che vorranno far parte del polo agrigentino, potranno iscriversi. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, la nuova offerta formativa comprende il corso di laurea in Architettura e Ambiente costruito, che avrà come sede il spazio al Monastero di Santo Spirito, il corso in Economia e Amministrazione Aziendale, coordinato da Gianmarco Ruisi che potrebbe fare base a Villa Genuardi e Scienze dell'Educazione per la prima infanzia, coordinato da Antonio Bellingreri, che sarà collocato in via Quartarano. Sarà presente, anche per l’anno 2019/20 il corso di laurea in Servizio sociale.

“A Santo Spirito, ad esempio - ha detto il rettore Micari - troverà spazio il nuovo corso in Architettura e ambiente costruito, mentre il corso in Economia e Commercio potrebbe essere inserito a Villa Genuardi, mentre quello di Scienze dell'educazione per la prima infanzia sarà collocato in via Quartararo”.