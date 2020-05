Nuove regole della movida, lo sfogo di un imprenditore: "Noi danneggiati, restrizioni così neppure a Milano"

La movida cambia ritmo adeguandosi alle nuove regole. Gli imprenditori del settore, che per tre mesi avevano chiuso le loro attività, hanno qualcosa da ridire. L’emergenza Covid 19 ha ridisegnato l’economia agrigentina: pochi profitti, tante giuste regole ed una nuova e lenta ripartenza.

Niente alcool dopo le 21 e movida “stoppata” alle 24. Le nuove limitazioni sono state decise durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Sono tani gli imprenditori agrigentini che hanno voluto farsi sentire, tra questi anche il 30enne Alessio Balli. Il titolare di due importanti attività commerciali cittadine, si è sfogato sui social. A sostenere l’idea di Balli, anche dei colleghi ristoratori.

“Chi sbaglia paga - dice Alessio Balli - ma non dobbiamo essere noi commercianti a farlo. Abbiamo fatto di tutto per rispettare le regole. Questo provvedimento ci danneggia, siamo in una fase economica devastante. Molti locali non apriranno con una restrizione del genere”.