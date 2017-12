Nuove pratiche per valorizzare il "Mandorlo in Fiore", affidato incarico

Una ricerca del patrimonio immateriale che serva a valutare i diversi aspetti dell'organizzazione del Mandorlo in fiore, migliorandone la qualità e la progettazione. Un incarico da 4.500 euro è stato affidato all'unica proposta giunta al Parco archeologico Valle dei Templi per approfondire il legame tra il patrimonio immateriale, riconosciuto dall'Unesco al Mandorlo in fiore, e quello materiale rappresentato dalla Valle dei Templi, sperimentando nuove pratiche di valorizzazione e coinvolgimento della comunità.

"Lo scopo - spiega il direttore del Parco, Giuseppe Parello, sul quotidiano La Sicilia - tra le altre cose, è capire, facendo un'analisi storica, l'impatto di alcuni specifici aspetti di questo evento, sul tessuto economico e culturale della città, ma anche della Regione. Ci interessa, ad esempio, conoscere come viene percepita la novità della valorizzazione del patrimonio immateriale, ma anche sapere che tipologia di spettatori sono interessati al Mandorlo in fiore e cosa si aspettano di trovare".