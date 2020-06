Nuove opere a Licata, il Comune cerca artisti: ecco come candidarsi

Licata cerca artisti. L'obiettivo è quello di realizzare un'opera d'arte nell'ambito dei lavori di ricostruzione del mercato ortofrutticolo di Licata. L'idea è quella di cercare persone che hanno esperienza nella pittura e nella scultura.

Il compenso fissato per ciascuno dei due artisti della commissione, senza limiti di numero di sedute e fino all'avvenuta selezione dell'opera d'arte da realizzare, è stato forfettariamente stabilito di 1400 euro, omnicomprensivo di qualsivoglia onere e spesa.

"Gli artisti - dicono dal Comune - chiamati a far parte della commissione dovranno partecipare alle sedute della stessa fino all'aggiudicazione; fare una valutazione preventiva dell'opera d'arte proposta, con giudizio di fattibilità tecnico-artistico anche attraverso l'esame essenziale degli elementi artistici, estetici, tecnici e sulla coerenza e compatibilità con il relativo spazio architettonico; fare una valutazione finale, secondo i criteri stabiliti nel bando di gara".



Ecco come fare

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura dovrà avvenire tramite spedizione dell'istanza in carta libera, con allegata dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti all'art, 2 dell'avviso e curriculum vitae, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@cert.comune.licata.ag.it; la spedizione dovrà essere fatta esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata entro e non oltre il 31 luglio 2020 (faranno fede la data e l'ora di arrivo della PEC). Le manifestazioni di interesse pervenute oltre i dati sopra indicati, o non sottoscritte o non corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità non saranno ammesse alla selezione".