Ospedale "San Giovanni di Dio", in arrivo nuove apparecchiature

Sono in arrivo nuove apparecchiature all’ospedale San Giovanni di Dio. Si tratta di macchinari utili alla risonanza magnetica. La richiesta è arrivata al direttore del dipartimento scienze radiologiche , con un allegato speciale: lo stato delle apparecchiature in uso. Lo stesso direttore ha fornito le schede tecniche delle apparecchiature, per presentare il preventivo utile all’acquisto dei nuovi macchinari. La somma presunta impiegata dall’Asp, secondo quanto fa sapere l’edizione odierna de La Sicilia, è di oltre 2 milioni 228 mila euro, dei quali 1 milioni 153 mila euro, più 30 mila euro per il ritiro e permuta delle due Tac, da destinare alle attrezzature delle unità operative di Radiologia degli ospedali di Canicattì e Licata. Un milione e 75 mila euro per la Rnm dell’unità operativa di Radiologia dell’ospedale di Agrigento. Queste spese rientrano nel piano di investimenti programmato nel triennio che va dal 2018 al 2020.