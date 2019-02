Parco macchine ridotto all'osso, in arrivo sei nuovissime ambulanze: ecco dove

“L’Asp di Agrigento ha già aperto la procedura per l’acquisto di 2 ambulanze da rianimazione, tipo C, per i presidi ospedalieri di Sciacca e Agrigento, e di 4 ambulanze da soccorso, tipo B, per gli ospedali di Agrigento, Sciacca, Canicattì e Licata. Un bando da oltre 740 mila euro per riammodernare il parco ambulanze dei presidi della nostra provincia, una notizia meravigliosa che arriva in questa ultima domenica di febbraio. Dopo mesi di denunce sull’attuale stato in cui versano le nostre ambulanze, finalmente riceviamo le risposte tanto attese".

Così il senatore del Movimento 5 Stelle Rino Marinello commenta la notizia dell'arrivo in provincia di ben 6 nuove ambulanze che andranno a rimpolpare un parco mezzi in crisi d'ossigeno da tempo.

"Siamo molto orgogliosi - commenta il medico e parlamentare -, una notizia straordinaria che arriva a pochissime ore dal mio incontro con l’assessore regionale alla Sanità. Intendo complimentarmi con il manager dell’Asp di Agrigento Santonocito col quale è stato intrapreso un percorso virtuoso di collaborazione. È evidente che questa sia la giusta strategia per il raggiungimento di risultati proficui, a vantaggio dei servizi rivolti ai cittadini e ai pazienti del nostro territorio”.