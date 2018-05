Ribera "regala" una nuova sede all'istituto Toscanini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Siamo molto lieti di avere appreso che ieri sia stata approvata dalla Giunta Comunale di Ribera la convenzione con cui viene assegnata all’Istituto Superiore di Studi Musicali A. Toscanini una nuova sede ( sita in Corso Umberto) per trentanni, adeguata alle nuove necessità dell'Istituto ( 22 Corsi di Laurea attivi) e all'aumentata utenza , nonché indispensabile ai fini della imminente statalizzazione e dell' accreditamento dei Bienni ordinamentali di Laurea Magistrale, finora sperimentali in tutta Italia. È un momento storico per l'Istituto, unica Istituzione di Alta Formazione di tutto il territorio Agrigentino con 27 anni di attività, 350 studenti e grandi riconoscimenti Nazionali ed Internazionali. Ringraziamo il Sindaco Carmelo Pace e gli assessori per avere mantenuto l'impegno preso per la sede e confidiamo ora nell'approvazione finale da parte di tutto il Consiglio Comunale, che, siamo certi, vorrà dare il suo importante contributo a tutela e salvaguardia di una Istituzione universitaria pubblica prestigiosa per la Comunità Riberese e per tutto il territorio Agrigentino" dichiarano