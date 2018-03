Nuova rete idrica senza gara di appalto, indaga la Procura

Agrigento avrà l’acqua tutti i giorni grazie alla nuova rete idrica, le condotte non saranno più colabrodo e l’erogazione avverrà per ventiquattro ore al giorno. Forse un sogno per gli agrigentini. Ma il pool di pm che indaga sulla presunta rete affaristica che sarebbe stata allestita attorno a Girgenti Acque vuole verificare un aspetto: ma come è stato possibile che, dieci anni fa, i sindaci dell’Ato assegnarono un’opera da 31 milioni e mezzo di euro – la più grossa della storia di Agrigento - direttamente a Girgenti Acque senza neppure una gara di appalto?

I pm Salvatore Vella, Paola Vetro e Alessandra Russo, coordinati dal procuratore Luigi Patronaggio, stanno anche esaminando la convenzione, firmata nel 2008 dall’allora presidente della Provincia, Vincenzo Fontana, che non a caso è indagato insieme ad altre settantatrè persone fra politici a tutti i livelli, vertici di Girgenti Acque (il presidente Marco Campione e altri dirigenti) e professionisti. Tutti avrebbero fatto parte, sostiene l’accusa, della rete di complicità che consentirebbe a Girgenti Acque di gestire il servizio al riparo da penali, contestazioni e problemi di altra natura. Ai pm, secondo quanto ipotizzano alcune fonti vicine agli ambienti giudiziari, sarebbe saltato all’occhio nei giorni scorsi un passaggio mediatico del sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, e dell’assessore Nello Hamel che presentano come “una svolta epocale il rifacimento della rete idrica”.

Si tratta della conclusione di un lungo iter, iniziato dieci anni fa con la stipula di una convenzione che, di fatto, ha messo Girgenti Acque nelle condizioni di avere assegnato un lavoro di 31 milioni di euro senza alcuna evidenza pubblica.