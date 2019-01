Nasce l'App del centro storico, l'idea utile a valorizzare il cuore della città

Una nuova applicazione per conoscere meglio il centro storico. Nasce un’applicazione utile a promuovere le parti migliori del cuore della città.

Ad illustrare la nuova idea sono i giovani del movimento centro storico. "Potete aprire l’app, vi troverete sul nostro sito web, dove potete avere una guida di promozione del Centro Storico e non solo. Abbiamo anche aggiunto nelle varie sezioni 'eventi in città e bed and breakfast' eventi in città potete trovare tutti gli eventi di Agrigento come ad esempio: Spettacoli e reatro, ma anche i classici appuntamenti settimanali. Nella sezione bed and breakfast potete trovare i vari B&b che hanno aderito al nostro progetto di valorizzazione".