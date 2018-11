Piogge e forti raffiche di vento, torna l'allerta meteo: è "arancione"

Nuova allerta meteo nell’Agrigentino. Nella giornata di domani sono previste forti piogge e raffiche di vento. La città sarà è “vittima” di una nuova allerta meteo arancione. Ad allertare la città è stata la Protezione civile.

Ad avvisare gli agrigentini è il sindaco, Calogero Firetto che ha firmato la relativa ordinanza che prevede, tra l'altro, l'interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali giardini pubblici, impianti sportivi all'aperto,aree giochi esterne, cimiteri e sottopassi. L'interdizione e l'uso temporaneo dei locali interrati, seminterrati e bassi sopratutto nelle vie interessate dalla recente esondazione e ubicate sul lato fiume del viale Emporium e la sospoesnione di tutte le manifestazioni all'aperto nonchè delle attività commerciali su strada e aree pubbliche anche se precedentemente programmate.

Ad allertare i propri cittadini è il sindaco di Ribera, Carmelo Paci. Il primo cittadino informa i cittadini che non devono “soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti al di sotto del livello stradale, ciò è riferito anche alle automobili, di non allontanarsi, durante i fenomeni di precipitazioni, dalle proprie abitazioni se non per motivi strettamente necessari, di mettere in salvo tutti i beni collocati in locali allagabili e porre al sicuro la propria automobile evitando la sosta nelle zone più a rischio evitandone l’uso se non in caso di necessità; Di evitare il transito pedonale e veicolare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamenti, di non spostarsi, durante i fenomeni temporaleschi, dai luoghi e dalle zone ritenute più sicure, di evitare e fare attenzione agli attraversamenti dei fiumi e dei valloni, di prestare attenzione agli ulteriori annunci diramati dalle autorità anche a mezzo dell’informazione nazionale e locale”.

Ad allertare anche la sua popolazione è anche il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti: "Sono, infatti, previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio temporali, sulle zone interne e versanti meridionali della Sicilia, con venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali e mari generalmente molto mossi o localmente agitati".