E' arrivato il momento: da martedì sarà operativo il numero unico per l’emergenza 112

Agrigento e provincia - con il NUE 112 - diventano un po' più europee. Da martedì, anche per la provincia, diventa operativo il numero unico per l’emergenza 112. E con una centrale unica di risposta NUE 112 Sicilia Occidentale, i cittadini non potranno che avere una risposta rapida ed efficiente alle chiamate di emergenza e di soccorso, un servizio multilingue, la localizzazione e l'identificazione delle chiamate. Garanzie che dovrebbero tradursi nell'aumento della percezione di sicurezza.

Domattina, il prefetto di Agrigento Dario Caputo illustrerà le principali modalità di funzionamento del nuovo servizio. Ma che cosa accadrà di fatto? Le chiamate al 112 al 113 al 115 e al 118 arriveranno tutte alla centrale unica di risposta che localizzerà la telefonata e, a seconda del tipo di emergenza, la indirizzerà alla centrale operativa appropriata. Con il NUE 112 Sicilia Occidentale arriveranno alle centrali operative soltanto le chiamate di reale emergenza, che si attestano attorno al 50% delle chiamate totali.

Tutto il traffico telefonico e tutti i dati relativi agli eventi verranno, naturalmente, registrati.