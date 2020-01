Parchi e musei, è la Valle dei Templi il sesto bene culturale più visitato in Italia

La Valle dei Templi di Agrigento è il sesto bene più visitato in Italia. A dirlo è il semplice confronto tra i numeri ufficiali del Parco archeologico e il report nazionale realizzato dal Ministero dei Beni Culturali, che nei giorni scorsi ha indicato i dati di tutti i musei, le aree archeologiche e i palazzi storici italiani. A causa dell'Autonomia, che delega alla Regione la gestione del patrimonio culturale, i beni siciliani sono tuttavia esclusi da questa "graduatoria"

Andando ai numeri, secondo il Ministero dei Beni culturali, il primo bene per numero di visitatori in tutto il paese resta il parco archeologico del Colosseo, che – pur registrando una leggera riduzione rispetto allo scorso anno – ha fatto segnare quota sette milioni e mezzo di accessi. Seguono gli Uffici a Firenze, con 4 milioni e 391mila ingressi e poi Pompei con 3.937.400 ingressi, la Galleria dell’accademia di Firenze (1.704.716) e Castel Sant’Angelo (1.197.000 ingressi). La classifica proseguirebbe, teoricamente, con il Museo Egizio di Torino e i suoi 853mila visitatori in un anno ma è proprio qui che si inserisce la Valle, che nel 2019 ha portato a casa oltre 956mila visitatori.