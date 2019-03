Sciacca si prende la scena, carnevale da record: "sfilano" anche Salvini e Di Maio

Sciacca si sta regalando un week end da record. Il sabato del carnevale ha registrato numeri importanti. Sono migliaia le persone che hanno trasformato il centro cittadino in una festa a cielo aperto. Musica, maschere ma anche colori e goliardie, Sciacca continua a regalarsi una kermesse da record.

Sono tanti i carri che hanno sfilato, tra i più apprezzati e fotografati le opere che raffigurano il ministro Salvini ed il vice premier, Di Maio.

Il carnevale sta vivendo momenti di grande gloria, in migliaia hanno scelto di esserci per uno degli eventi più attesi. Una festa in maschera, ma anche uno spettacolo che ha messo in scena un revival dei vecchi inni dedicati al carnevale di Sciacca. Il festival continuerà, martedì la serata conclusiva.

(Foto Pagina facebook Carnevale di Sciacca)