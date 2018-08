Nudismo a Torre Salsa, il vice sindaco Zambito: "Va regolamentato"

“Nudisti a Torre Salsa? Vanno regolamentati”. E’ questa la richiesta di Enzo Zambito vice sindaco di Siculiana. Favorevoli e contrari al nudismo in spiaggia, per questo Zambito parla chiaro: “ E’ chiaro che l’amministrazione comunale dovrà affrontare seriamente il caso - ha scritto su Facebook -. È una pratica, quella del naturismo, che in quelle spiagge viene praticata e ‘tollerata’ da molto tempo, ma è del tutto evidente che in una spiaggia pubblica non si può degenerare in altro. Mi piacerebbe conoscere il parere dei siculianesi. Regolamentare o vietare?”. Secondo quanto riferisce l’edizione del Giornale di Sicilia, si è acceso un vero dibattito sui social. “Bisogna assolutamente evitare atti osceni di qualsiasi tipo su una spiaggia pubblica – scrice Luigi Capponi. Collaborare con le associazioni naturiste può essere un modo per scoraggiare chi voglia perpetrare questi atti ed incoraggiare un sano naturismo". E, poi, Antonio Villafrati: "In altre località, potenzialmente molto meno dotate dell’agrigentino, si è creato un indotto turistico legato al naturismo ed oggi rappresentano un’eccellenza in ambito nazionale. Torre Salsa è immensa e splendida. Buona parte della frequentazione è di tipo naturista con evidenti ripercussioni sull’economia della zona. Molti b&b vivono di naturismo. Si considerino di riflesso i bar, i supermercati e i ristoranti. Basterebbe fare un giro in spiaggia per comprendere l’abissale differenza tra il naturismo e gli atti osceni che beninteso per perpetrarsi non hanno certo bisogno della nudità quale condicio indispensabile. Con l’auspicio che l’amministrazione possa comprendere la grande potenzialità del luoghi che ricadono all’interno della propria competenza e con spirito di massima collaborazione tra tutte le parti in causa”.