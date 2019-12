Maxi novena di Natale in via Atenea, l'omaggio degli artisti alla città

I canti della musica popolare della tradizione natalizia hanno animato la via Atenea, una quarantina di musicisti e cantori, si sono dati appuntamento in piazza Purgatorio per dare vita ad una corale novena.

Nonostante la pioggia, buona è stata la presenza di pubblico, diversi anche i turisti che hanno immortalato il flash mob. Un anticipo di festa che il nutrito gruppo di artisti ha regalato alla città, così come era già avvenuto nel 2014 quando, sempre nel salotto buono del centro, si era vissuta un’esperienza simile. Un'Iniziativa, totamente a titolo gratuito, che si è concretizzata in soli due giorni, con un passa parola iniziato telefonicamente tra i diversi ambasciatori locali delle tradizioni popolari.