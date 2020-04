Novantenne di Casteltermini morta in ospedale, c'è un altro paziente contagiato dal Covid-19

Nuovo caso di Covid 19 presso la struttura ospedaliera di Mussomeli dove è deceduta nei giorni scorsi la novanenne di Casteltermini. Un decesso, come è stato precisato dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone, "è stato ricondotto a patologie di natura oncologica".

L’Asp nissena, adesso "sta provvedendo al trasferimento del paziente positivo presso il reparto di Malattie infettive del Sant’Elia. In attesa di tutti i risultati, in via precauzionale, anche gli altri due pazienti del reparto di lungodegenza verranno trasferiti al Po Sant’Elia per approfondimenti diagnostici e consulenze specialistiche". Il direttore generale, inoltre, comunica che "i primi risultati pervenuti non fanno dedurre situazioni critiche all’interno dell'ospedale di Mussomeli" e che i tamponi effettuati sul personale sono risultati negativi.

"Dopo il decesso della paziente - continua Caltagirone - sono state attuate tutte le misure necessarie con la massima tempestività e a conclusione della giornata odierna, con tutti i risultati a disposizione, avremo un quadro più chiaro che ci consentirà di gestire la situazione nel modo più opportuno ed equilibrato dal punto di vista epidemiologico".