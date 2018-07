"Notte bianca" in via Atenea: negozi aperti e centro città stracolmo di gente

Il primo week end di saldi ha regalato una via Atenea stracolma di gente. Musica, luminarie dedicate a San Calogero e agrigentini in vena di festa. Per il primo sabato dedicato agli sconti d’estate i commercianti hanno deciso di stravolgere i loro orari abituali.

Infatti, in molti, hanno posticipato l’orario di chiusura. I negozi sono rimasti aperti fino a mezzanotte. Sacchetti alla mano, gli agrigentini hanno scelto di dedicarsi allo shopping, per un fine settimana ricco di eventi.