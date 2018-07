Sprechi inutili d'acqua, la nota gi Girgenti acque

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque invita ad un uso responsabile della risorsa idrica evitando gli sprechi inutili in quanto, oltre ad una fisiologica e strutturale diminuzione della risorsa idrica disponibile nel periodo estivo, si sono aggiunti concomitanti ed imprevedibili guasti sugli acquedotti principali.

Girgenti Acque ha adottato tutte le misure per la redistribuzione e il riequilibrio delle risorse idriche disponibili per ripartire equamente, tra tutti i Comuni gestiti, la riduzione palesata, con l’inevitabile allungamento dei turni di erogazione.

Girgenti Acque S.p.A. ha da tempo segnalato la precarietà del sistema delle infrastrutture idriche, sollecitando agli Enti preposti l’adozione delle misure necessarie, quali il pieno utilizzo di tutte le fonti idriche della Provincia non utilizzate o parzialmente utilizzate, il finanziamento degli interventi di rifacimento delle reti idriche comunali (in primis del Comune di Agrigento), tutte misure che renderebbero disponibili ulteriori risorse per la comunità agrigentina.

In considerazione di tale precaria situazione Girgenti Acque fa appello al senso di responsabilità di tutti gli utenti al fine di contenere i consumi e di evitare ogni inutile spreco della sempre più preziosa risorsa idrica.