"Si appropriò delle somme da versare allo Stato", notaio davanti al Gup

Il notaio Antonino Pusateri comparirà davanti al Gup del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, il 21 giugno per il reato di peculato commesso - secondo l'accusa - fra il novembre e il dicembre del 2012. Secondo il Pm Antonella Pandolfi - stando a quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - "con più azioni consecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico ufficiale, si appropriava di diverse somme di denaro ricevute quale notaio dalle parti che si rivolgevano a lui per la registrazione di atti pubblici, denaro che riceveva a titolo di responsabile di imposta per la registrazione degli atti che avrebbe dovuto versare nelle casse dell'agenzia delle entrate".

L'accusa è che il notaio si sarebbe appropriato di 81.589 euro "per omessi versamenti relativi all'anno 2012" derivanti da 57 atti in totale. Ad agire contro il notaio, molto conosciuto in città, è stato un singolo cittadino che s'è visto contestare dall'agenzia delle entrate un mancato versamento per atti che però lui aveva pagato al notaio.