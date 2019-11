Nonna Angela compie 100 anni, grande festa a Sant'Angelo Muxaro

Grande festa, alla casa di riposo di San Biagio Platani, per i 100 anni di Angela Vaccaro, ospite della struttura. La neocentenaria, che é nata il 27 novembre del 1919, non si è mai sposata ed ha trascorso gran parte della sua vita nel piccolo borgo sicano di Sant’Angelo Muxaro. La donna é stata festeggiata in un clima di allegra spensieratezza dal personale della casa di riposo, che da tempo si occupano di lei, e da tutti gli altri ospiti. A formulare gli auguri alla neocentenaria era presente il sindaco Angelo Tirrito e una nutrita presenza di santangelesi.

Al termine della festa, dopo il classico brindisi, l'arzilla centenaria ha spento le candeline tra gli applausi di tutti.