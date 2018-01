Non vogliono condividere la stessa camera e scoppia lite, un migrante ferito

Non volevano condividere la stessa camera da letto. Probabili attriti dovuti alla diversa etnia e quella convivenza forzata hanno fatto scatenare il parapiglia. Una lite che non soltanto ha rischiato di trasformarsi in rissa, ma in un’autentica tragedia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento e quelli della stazione del Villaggio Mosè, intervenuti per riportare la calma all’interno di una comunità d’accoglienza per immigrati minorenni giunti in Italia senza essere accompagnati, hanno, infatti, ritrovato e sequestrato un coltello a serramanico.

L’arma, all’arrivo – veramente provvidenziale – dei carabinieri, è stata gettata sul pavimento. Sarebbe bastato qualche minuto in più e verosimilmente quel coltello a serramanico avrebbe potuto essere utilizzato. Uno dei due migranti, coinvolti nel maxi litigio, è comunque finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Troppe le ferite e gli ematomi riportati durante lo scontro, ma non dovrebbe essere in gravi condizioni.

Sono stati gli operatori della comunità alloggio, rendendosi conto che quella lite non soltanto non si placava ma che rischiava di degenerare ulteriormente, a lanciare l’allarme al 112: la centrale operativa dei carabinieri. I militari dell’Arma si sono precipitati. Quando le forze dell’ordine sono arrivate hanno trovato un’autentica situazione di caos. A darsele di santa ragione erano in due: un magrebino e un senegalese. Entrambi sono stati identificati. Ma erano attorniati, quasi come fossero in un ring, da tanti altri giovani migranti. Alcuni, a gran voce, sostenevano i loro amici. Soltanto qualcuno ha tentato di dividerli. I carabinieri, seppur alcuni degli ospiti non parlassero l’italiano, sono riusciti, quasi immediatamente, a riportare la calma e a garantire l’ordine. E’ stato subito, inoltre, notato e sequestrato il coltello a serramanico.

Ieri, gli accertamenti erano ancora in corso. Così come risultavano essere al vaglio alcune posizioni.