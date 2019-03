"Non ti scordar di me", operazione scuole pulite: Legambiente "conquista" gli studenti

Martedì 19 marzo il circolo “Rabat” di Legambiente e gli uffici delle riserve Naturali “Macalube di Aragona” e “Grotta di Sant’Angelo Muxaro” hanno condiviso la giornata nazionale di volontariato "Non ti scordar di mè" - operazione scuole pulite con gli studenti dell’Ic “Esseneto Agrigento”.

Anche quest’anno, ragazzi ed insegnanti, hanno riflettuto sulla qualità e vivibilità della scuola non solo come recupero delle carenze strutturali ma, soprattutto, delle relazioni con il territorio.

I ragazzi supportati dagli insegnanti hanno realizzato un orto verticale che permette di sfruttare poco spazio per coltivare verdure, erbe aromatiche e fiori.

La creazione di un orto verticale - come di qualsiasi altro tipo di orto naturale - è un inno all'autoproduzione e alla sostenibilità ambientale, che permette di veder crescere le piante e di avere anche a disposizione ortaggi e fiori.

Per sensibilizzare gli alunni sulle politiche del riciclo dei rifiuti, per la realizzazione dell'orto sono stati ri-utilizzate bottiglie di plastica e recuperata una struttura in legno dismessa della palestra.

Adulti e bambini hanno condiviso la volontà di comprendere e vivere la “Sostenibilità Ambientale” affinchè si possa innescare il cambiamento di un nuovo stile di Vita Sostenibile.