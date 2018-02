"Non si appropriò dei soldi delle visite", assolto medico dell'Asp

Assoluzione perché il fatto non sussiste: secondo il gup Stefano Zammuto, il medico Giuseppe Miccichè, 61 anni, non ha commesso alcun peculato.

La sentenza, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato, è stata emessa nel pomeriggio. All’udienza precedente, invece, il pm Alessandra Russo aveva chiesto la condanna a un anno e otto mesi di reclusione. Miccichè, difeso dall’avvocato Giuseppe Scozzari, è il responsabile dell’ufficio di assistenza domiciliare integrata dell’Azienda sanitaria. La Procura gli contestava di avere visitato alcuni pazienti in regime di “intramoenia”, vale a dire facendosi autorizzare dall'ente pubblico di cui è dipendente ma senza versare in alcuni casi, come previsto dalla legge, la percentuale dovuta all’Asp di appartenenza.

La somma di cui si sarebbe appropriato, secondo l’ipotesi del pm che non ha retto al vaglio del processo, ammontava a poco più di 600 euro.