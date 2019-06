Non passano i 15 ricorsi di Girgenti Acque, il giudice di pace: multe da pagare

I ricorsi, promossi da Girgenti Acque, non sono passati. Quelle multe dovranno essere pagate. Sono ben 15 – perché non c’è stata alcuna riunione - le sentenze rese dal giudice di pace di Agrigento, negli scorsi giorni, che hanno dato ragione all’ufficio legale della polizia municipale.

I vigili urbani del comando di Agrigento effettuando una raffica di controlli – era la fine di gennaio del 2017 - lungo il territorio cittadino avevano scoperto 15 scavi differenti non a norma. Alla Girgenti Acque era stato, dunque, contestato d’aver effettuato “lavori edili non provvedendo a segnalare e delimitare l'area di cantiere e non adottando tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale”. Ogni verbale elevato, dalla polizia municipale, era stato di 862,60 euro.

Girgenti Acque, però, appunto ha fatto ricorso: si è rivolta, per ogni contestazione, al giudice di pace di Agrigento che s’è pronunciato per altrettante – quindici appunto – cause.