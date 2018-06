Non pagarono le fatture delle comunità alloggio, commissari per quattro comuni

Non avrebbero pagato le fatture delle comunità per l'assistenza di disabili psichici, comuni dell'Agrigentino ricevono commissario ad acta.

I provvedimenti sono stati firmati tutti a fine maggio e riguardano importi di alcuni milioni di euro. La situazione peggiore è quella che riguarderà Favara. Il comune, in dissesto finanziario, deve alle comunità oltre due milioni di euro,

con fatture non pagate che risalgono in un caso anche al 2014-2015. Segue Porto Empedocle con oltre 558.600 euro, 348mila euro dovranno essere recuperati a danno del Comune di Aragona e 126mila euro del comune di Montallegro.

I commissari avranno il compito di verificare la sussistenza del credito da parte delle comunità (si potrebbe, ad esempio, essere avviato il pagamento da parte degli enti) e agirer per recuperare gli importi. I funzionari dell'Assessorato agli Enti locali, tuttavia, dovranno anche provvedere alla “formalizzazione della richiesta all'Asp territoriale di competenza delle somme

dovute quale integrazione della retta di ricovero”, che ammonta al 40% della spesa per ogni persona ricoverata. Somme per il recupero delle quali il Comune di Agrigento sta agendo ad esempio in danno all'Azienda sanitaria provinciale.