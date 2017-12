"Non ostacolò progetto edilizio per interessi personali", assolto ex dirigente Utc

“Assoluzione perché il fatto non sussiste”: per i giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Luisa Turco, non fu commesso alcun abuso di ufficio nella trattazione della pratica relativa al progetto di ristrutturazione di uno stabile. L’imputato è Giuseppe Di Malta, ex dirigente dell’Ufficio tecnico comunale di Lampedusa, accusato di avere ostacolato un progetto edilizio perché contrario ai suoi interessi.

Anche il pubblico ministero Carlo Cinque aveva chiesto l’assoluzione, seppure con una formula diversa (“il fatto non costituisce reato”), sostenendo che si era trattato di “un comportamento deprecabile sul piano morale ma irrilevante su quello penale perché manca il dolo specifico necessario per configurare l’abuso di ufficio”. I fatti contestati risalgono al 2013, periodo immediatamente successivo allo scandalo giudiziario che travolgeva il suo ufficio per una maxi inchiesta di tangenti della quale è estraneo. Di Malta, difeso dall'avvocato Vincenzo Caponnetto, secondo l’accusa iniziale aveva insabbiato la pratica per la ristrutturazione di un immobile perché era proprietario di un fabbricato adiacente e il nuovo edificio gli avrebbe potuto arrecare fastidio. “Tuttavia – aveva spiegato il pm – se la donna che lo ha denunciato lo avesse formalmente messo in mora si sarebbe avviato un procedimento per omissione di atti di ufficio. Allo stato attuale, anche se doveva certamente astenersi dal trattare la pratica, non ci sono gli elementi per ritenere che vi sia il dolo”.

Contro Di Malta aveva deposto pure il sindaco Giusi Nicolini, “Quando ne venni a conoscenza – ha detto rispondendo all’avvocato Daniela Ciancimino che rappresentava il Comune in qualità di parte civile – lo invitai per iscritto ad astenersi”. La donna che lo ha denunciato si è costituita con l’assistenza dell’avvocato Francesco Scopelliti.