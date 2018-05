"Non hanno fatto la raccolta differenziata", sanzionati cinque bar

Non hanno fatto la raccolta differenziata. Sono cinque i bar – tre a San Leone e due nel centro di Agrigento – che ieri mattina, nel giro di poche ore, sono stati sanzionati dalla polizia municipale.

Gli agenti della polizia municipale – prima a San Leone e poi nel centro cittadino – si sono preoccupati di appurare se la raccolta differenziata venisse fatta regolarmente o meno. E nonostante i mastelli fossero tutti ben posizionati, i vigili urbani hanno trovato i rifiuti ammassati all’interno di sacchi neri, senza alcuna differenziazione naturalmente. Inutili – letteralmente – i tentativi di spiegazione e giustificazione da parte degli esercenti commerciali. Tutti i cinque gestori di altrettanti bar sono stati multati: 150 euro a testa.

I controlli, anche di questo genere, proseguiranno. E arrivata la stagione estiva, naturalmente, non potranno che concentrarsi su San Leone dove si riverseranno non soltanto gli agrigentini ma anche i residenti dei Comuni dell’hinterland e i turisti. Ma questo non significa che verranno trascurati gli esercizi commerciali del centro.