Non gradiscono il cenone di Capodanno e vanno via senza pagare

Non gradiscono il cenone di Capodanno, si rifiutano di pagare il conto e, dopo una animata discussione con il proprietario del ristorante, vanno via. E' accaduto la notte di San Silvestro appunto, in uno dei ristoranti del Villaggio Mosè. Un uomo e una donna, a quanto pare in vacanza ad Agrigento, avevano prenotato per la cena dell'ultimo dell'anno.

Dopo aver consumato gli antipasti e i primi, i due hanno iniziato ad avanzare delle rimostranze sulla qualità dei piatti. Ad un certo punto - secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia - si sarebbero alzati fuoriosi per andare via. Il ristoratore ha, naturalmente, cercato di ricucire i rapporti, dicendosi disponibile a far portare altri piatti. La coppia però, ormai inferocita, pretendeva d'andar via senza pagare il conto. E' stato richiesto l'intervento della polizia di Stato.