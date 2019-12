Non gradisce i lavori sulla sua auto, pensionato picchia i titolari dell'officina

Ha portato la sua auto in una autocarrozzeria con l’obiettivo di farla sistemare. Un uomo, però, non è stato soddisfatto del lavoro fatto e così ha picchiato i titolari di una autocarrozzeria. Prima gli insulti, poi si è scagliato contro i due titolari, picchiandoli. Secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, sul posto si sono precipitati i poliziotti delle “Volanti”. Gli agenti hanno provato a sedare la rissa, evitando il peggio. L’anziano signore, quasi certamente, sarà denunciato. La lite è avvenuta in una autocarrozzeria di Fontanelle, nei pressi di San Giusippuzzu. Non è chiaro, al momento, cosa ha fatto andare su tutte le furie il pensionato che ha iniziato a sferrare calci e punti a due malcapitati. L’uomo è stato portato via dai poliziotti.