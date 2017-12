Non gradisce alcune delle amicizie della figlia e "volano" i ceffoni: accorrono i carabinieri

Non gradisce alcune delle amicizie della figlia e il giorno di Natale - anziché essere momento altissimo di pace, armonia e affetti - si innesca il pandemonio. Il genitore, dopo aver rimproverato la figlia, sarebbe andato in escandescenza e avrebbe anche preso a ceffoni la ragazza. Qualcuno ha chiamato i carabinieri che sono immediatamente intervenuti.

I militari dell'Arma hanno, di fatto, riportato la calma e ricostruito cosa effettivamente aveva fatto scatenare l'ira del genitore. La figlia non è rimasta ferita e dunque non ha dovuto far ricorso alle cure dei medici. La ragazza è stata informata sulla procedura: qualora lo ritenesse opportuno, potrà formalizzare una querela di parte.