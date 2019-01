"Non è stato trovato in casa durante le ore serali", arrestato 44enne

Non sarebbe stato trovato in casa, dai carabinieri, in due circostanze. E’ in esecuzione di un provvedimento di sospensione della misura alternativa dei domiciliari che Salvatore Avarello, 44 anni, di Agrigento è stato arrestato dagli stessi militari dell’Arma e trasferito, dopo le formalità di rito, alla casa circondariale “Di Lorenzo” di contrada Petrusa.

L’agrigentino avrebbe, pare, provato a spiegare era in casa e che il citofono non funziona perché la palazzina dove vive è priva di luce. A seguito della segnalazione dei carabinieri, è stato dunque firmato il provvedimento di sospensione della misura alternativa dei domiciliari.