"Non è stato trovato in casa durante la notte", denunciato sorvegliato speciale

Avrebbe dovuto, per effetto della sorveglianza speciale, restare a casa nelle ore serali e notturne. Durante un controllo, i poliziotti della sezione “Volanti” non lo hanno però trovato. Ha 50 anni l’agrigentino, C. S., che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Ed adesso dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di inosservanza alla misura di prevenzione. I controlli della polizia di Stato verranno, naturalmente, su disposizione della Questura di Agrigento, ripetuti anche nei prossimi giorni. E non soltanto a carico dell’uomo, ma di quanti sono sottoposti a misure.