Non comunicano i movimenti dei clienti, nuove ispezioni ai B&B

Il movimento giornaliero dei clienti deve essere comunicato da parte di chi ha delle strutture ricettive. Si tratta di dati – arrivi e presenze - che, per ciascun mese e per ciascun Comune, consentono il calcolo dei tassi di occupazione dei posti letto e delle camere. Dati che vengono, poi, raccolti dall’Istat. Il Libero consorzio comunale di Agrigento – che ha fra i suoi compiti anche quello della vigilanza sulle strutture ricettive ricadenti nell' ambito provinciale – ha dunque pianificato dei controlli ispettivi. Un vero e proprio piano di vigilanza.

E lo ha fatto per “ottimizzare il tempo disponibile e l'uso del mezzo a disposizione”. Controlli soprattutto per le nuove strutture e per quelle che ancora non trasmettono proprio i cosiddetti dati Istat.

Il Libero consorzio comunale di Agrigento – il settore Turismo, Attività produttive, Trasporti, Programmazione e Politiche comunitarie, nello specifico, - sarà, per questo nuovo tour de force di ispezioni, a Menfi, a Sciacca e a Sambuca di Sicilia.

Si tratta di controlli che vanno in parallelo a quelli che già da qualche mese ha avviato la polizia.