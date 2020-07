Non ci saranno più rischi nella galleria Garèbici: aggiudicati lavori per 4 milioni di euro

Risanamento strutturale della calotta e adeguamento degli impianti tecnologici. Per un importo complessivo di quasi 4 milioni di euro, l'Anas ha aggiudicato i lavori di riqualificazione della galleria Garèbici lungo la statale 115 tra Montallegro e Siculiana.

Anas, Gruppo Fs Italiane, ha pubblicato sulla gazzetta ufficiale di ieri l’esito del bando di gara per i lavori di manutenzione programmata della galleria Garèbici che si trova al chilometro 162,100 della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”. I lavori all’interno della galleria, costituita da due canne lunghe circa 525 metri, consisteranno appunto nel risanamento strutturale della calotta e nell’adeguamento degli impianti tecnologici.

"Gli interventi prevedono un investimento complessivo di quasi 4 milioni di euro, finanziati tramite Contratto di programma Anas 2019, di cui quasi 2 milioni e 200 mila euro per opere civili e 1,5 milioni per impianti tecnologici, oltre a 296 mila euro di oneri per la sicurezza" - hanno reso noto dall'Anas - . La gara è stata aggiudicata all’associazione temporanea di imprese Panzica Luciano srl - Gangi Impianti srl, che avrà a disposizione 360 giorni per portare a termine i lavori, a decorrere dalla data di consegna.