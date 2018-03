Porto Empedocle, ora è ufficiale: non aprirà il centro d'accoglienza di via Roma

Non aprirà il centro di accoglienza per migranti minori non accompagnati di via Roma, a Porto Empedocle. Lo ha confermato al Comune la stessa cooperativa che avrebbe dovuto gestire la struttura. La decisione - come riporta il quotidiano La Sicilia - è arrivata dopo lo stop imposto dalle prescrizioni della Prefettura e le accese proteste di commercianti e cittadini.

Nonostante la realizzazione dei lavori di adeguamento, a fine gennaio è arrivata la lettera ufficiale che ha sancito lo stop definitivo. "Non ne ho dato comunicazione finora - spiega il sindaco Ida Carmina - perché temevo che la questione potesse essere strumentalizzata in campagna elettorale. Purtroppo l'immigrazione è e resta un tema assolutamente divisivo".