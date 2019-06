Sciarratta e Agrò a capo dei Parchi archeologici di Agrigento, Cimino: "Sapranno rilanciare il territorio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Apprese le nuove nomine dei direttori dei Parchi archeologici della Sicilia, volgiamo un saluto e un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto in questi anni dall’architetto Giuseppe Parello – afferma Alfonso Cimino, presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento - Grande compiacimento per la nomina dell’architetto Roberto Sciarratta a direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, uomo di grandi doti umane e professionali con il quale, ne siamo certi, faremo diverse iniziative per il rilancio culturale e socio economico del nostro territorio e per far sì che la Valle dei Templi sia la città di Agrigento e fulcro necessario per riaggregare il territorio comunale. Grande soddisfazione - conclude Alfonso Cimino - per la nomina dell’architetto Bernardo Agrò a direttore del Parco di Selinunte e Pantelleria, gli auguriamo buon lavoro con la certezza che lo svolgerà con la stessa passione con cui ha lavorato alla Soprintendenza di Agrigento”.