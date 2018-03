Vella nuovo procuratore aggiunto, Brandara: "Pieno compiacimento"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il commissario straordinario del Comune, Maria Grazia Brandara, esprime il proprio compiacimento ed augura buon lavoro al nuovo procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella, nominato ieri dal plenum del Consiglio superiore della magistratura.

"Già da sei anni ad Agrigento, dove è arrivato nelle vesti di sostituto procuratore – sono le parole del Commissario Brandara –, la nomina del dottor Vella alla carica di procuratore aggiunto, non può che essere accolta con pieno compiacimento, sia per le sue indiscusse capacità professionali, già ampiamente messe in mostra nel corso della sua lunga attività in seno alla magistratura, sia per la sua profonda conoscenza del territorio agrigentino, dovuta alle sue numerose inchieste su vari, delicati ed importanti fenomeni, quali mafia, droga, immigrazione ed altri importanti aspetti della vita sociale della nostra amata terra".

"Al dottor Vella – conclude il Commissario straordinario del Comune – il mio compiacimento per il nuovo lusinghiero e delicato incarico, l'augurio di buon lavoro e la disponibilità a collaborare per la crescita sociale, civile, economica e morale del nostro territorio".