L'appello di un parroco su social, don Antonio: "No alle spose scollacciate"

Fa appello alla decenza, don Antonio Nuara, parroco della chiesa Immacolata di Ribera. Nei giorni scorsi, il prete, ha voluto lanciare un appello sui social ed ha scatenato diverse polemiche.

“Si può essere eleganti e rispettare la sacralità della chiesa ove si celebra il sacramento del matrimonio. Credo che sia arrivato il momento di dire chiaramente ‘no’ alle spose scollacciate che entrano nel tempio di Dio”. Un vero e proprio monito che non è passato inosservato. “La chiesa è un luogo di culto. Non mi stupisce – dice don Antonio – il nudo in una galleria d’arte, ma per la strada o nei luoghi d’incontro si”. Il prete non fa un passo indietro, tutt’altro. Il sacerdote, che è un estimatore d’arte, fa appello alla delicatezza ed al rispetto ma sono diversi gli utenti che non la pensano come lui.