Niente vestiario e arretrati non pagati, i vigili urbani sul piede di guerra

Pronta una assemblea sindacale della polizia locale. L’incontro si terrà giovedì 29 novembre. Tanti i punti in oggetto, tra questi l’emergenza del personale. Gli agenti della polizia locale sono sul piede di guerra. L’assemblea parlerà della mancata fornitura del vestiario, il mancato pagamento delle spettanze arretrate, la mancata richiesta delle risorse del fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi di polizia locale, ed altre problematiche. Per questo gli agenti alzano la voce evidenziando le varie emergenze.