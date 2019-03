"Non dovrà versare 150mila euro al fisco", ricorso accolto per un artigiano

Un artigiano di Menfi non dovrà versare al fisco 150mila euro. Ad accogliere il ricorso è stata la commissione tributaria regionale. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, “la notifica è valida solo dalle poste Italiane”. E’ questa la tesi sostenuta dal legale La Placa, tributista di Menfi. “Gli atti tributari, dunque, devono essere notificati tramite Poste Italiane - riferisce La Placa - e non possono essere utilizzate società di posta privata”. La Commissione tributaria regionale per la Sicilia, in riforma della sentenza emessa dalla commissione tributaria provinciale di Agrigento, ha annullato la comunicazione preventiva di ipoteca, del valore di 150mila euro. L’annullamento fa leva sulla notifica fatta tramite agenzia di posta private.