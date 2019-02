Non ci sono soldi a sufficienza, a Favara non si farà il Carnevale

Il Carnevale 2019, a Favara, non si farà. E non per motivi burocratici od organizzativi, ma perché non ci sono le risorse necessarie per mandare avanti un cantiere che richiede non solo sacrifici fisici, soprattutto di giovani appassionati ed entusiasti, ma anche soldi. Con grande amarezza lo ha comunicato il comitato organizzatore. "Ringraziamo il sindaco, l’assessore Rosanna Pecoraro, i consiglieri Salvatore Fanara e Leonardo Caramazza per la collaborazione e la disponibilità che ci hanno dimostrato, i carristi e tutti coloro che hanno dato il loro contributo per la messa in opera del Carnevale 2019" - è stato scritto nella nota a firma di Rino Vetro.

"L’aiuto economico dato quest’anno dai commercianti e dalla cittadinanza di Favara – aggiunge Vetro - non è stato sufficiente a coprire le spese. Un vero peccato, visto anche il successo registrato nel 2018. Speriamo che il prossimo anno il Carnevale ritorni a dare gioia a grandi e piccini".