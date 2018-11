Niente presepe a Burgio, i soldi saranno destinati al recupero delle strade

Decisione importante presa dalla giunta comunale di Burgio. La città è in ginocchio i danni del maltempo sono ingenti. Per questo, il primo cittadino Franco Matinella, ha deciso di utilizzare le somme già destinate al tradizionale “Presepeinfesta” per degli interventi di messa in sicurezza. Niente nuova edizione dei 15 presepi di Burgio, un evento che negli anni ha richiamato migliaia di visitatori provenienti da ogni dove.

“E’ stata una scelta politica e di responsabilità nei confronti di una popolazione – ha detto il sindaco al quotidiano La Sicilia – abbiamo sospeso solo per quest’anno la manifestazione natalizia per destinare i fondi della festa al recupero del tessuto urbano”.