Niente petardi e alcolici, traffico rivoluzionato: ecco il piano del Capodanno

“Operazione sicurezza” in vista della notte più lunga dell’anno. A pochi giorni dal Capodanno 2017 questa mattina si è tenuto un tavolo tecnico nell’ufficio di Gabinetto della Questura. Le riunioni tecnico operative sono servite a pianificare i servizi ed a provvedere al raccordo organizzativo in vista del Capodanno. Al tavolo tecnico hanno preso parte i rappresentanti delle Forze di Polizia impegnate, dei Vigili del Fuoco, i Sindaci ed i rappresentanti dei comuni interessati, nonché i referenti delle società organizzatrici degli eventi e dei Comandi delle Polizie Locali. Misure speciali per il concerto in piazza Dante dei Tinturia, ulteriore incontro per discutere anche di tutti gli eventi dell’Agrigentino.

Nella fattispecie il Comune ha predisposto un piano di sicurezza e viabilità per il concerto di Capodanno in piazza Pirandello. In caso di necessità, secondo il piano d’emergenza predisposto dalla Protezione Civile, le vie di fuga sono via Empedocle e via Garibaldi e il deflusso da piazza Pirandello "dovrà avvenire attraverso i corridoi laterali lasciati liberi".

Due, inoltre, saranno le aree predisposte per il primo soccorso con presenza di ambulanze e stazionamento di operatori sanitari; in piazza Gallo e in piazza Sinatra. "Si ricorda - spiega l'ufficio stampa del Comune - che vige il divieto di consumo di alcolici e quello di vendita, trasporto e consumo di bevande in contenitori di vetro. Durante la manifestazione è vietato l’uso di petardi e prodotti pirotecnici di ogni genere".

Per tutta la durata dello spettacolo è vietato superare le transenne e avvicinarsi al palco e all’area mixer. I referenti sono: per la polizia locale, l’ispettore capo Alfonso Bonsignore; per la Protezione Civile comunale, i geometri Andrea Patti e Salvatore Tuttolomondo.