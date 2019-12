Niente messa di Natale in una scuola della città, la preside: "Decisione sofferta ma giusta"

Sta facendo discutere la decisione presa da un istituto scolastico della città. La preside di una scuola, su specifica decisioni di alcuni genitori atei, ha deciso di annullare la messa di Natale. Sotto la lente di ingrandimento è finito l’istituto comprensivo “Agrigento centro”. Da una parte i genitori atei, dall’altra i credenti.

Niente messa di fine anno, quindi, come da tradizione per gli alunni delle scuole Lauricella e Garibaldi. "I genitori degli alunni e le associazioni - dice Anna Gangarossa, la preside al centro del caso - mi stringono la mano per la scelta che ho fatto. Sono rispettosa del pluralismo e soprattutto sono una donna di legge, per questo devo attenermi alle norme che mi impongono di non impegnare ore curriculari al culto visto che la scuola deve essere laica e ci sono precise regole imposte dal ministero dell'Istruzione. La mia è stata una decisione sofferta ma giusta, mi si accusava di impegnare ore del percorso scolastico in attività religiose, come è il precetto, e ciò non era possibile. Ho solo applicato la legge, dispiace essere attaccata da chi vuole strumentalizzare la vicenda per scopi politici".

Una decisione che ha suscitato non poche polemiche. Niente messa di Natale e diversi genitori che hanno protestato a gran voce. Altri, invece, apprezzano l'operato del dirigente scolastico.