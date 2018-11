Fontanelle al buio, insorgono i residenti: "Siamo un quartiere a lume di candela"

“Siamo rimasti al buio”. E’ questo il grido di allarme dei residenti del quartiere di Fontantelle. Dopo San Leone, squarciata dal maltempo, si mette in fila anche Fontanelle. I residenti della zona denunciano che da due giorni molte case sono al buio. Un disagio che ha gettato nello sconforto generale diversi agrigentini.

“E’ brutto anche camminare a piedi – dice un’agrigentina – c’è buio pesto. Abbiamo segnalato il guasto a chi di competenza, speriamo bene". "E' un quartiere a lume di candella", ironizza sui social un residente.

San Leone è rimasta al buio per due giorni, in difficoltà diversi commercianti che hanno rischiato di perdere tutto. Anche in questo caso i residenti hanno fatto la voce grossa.