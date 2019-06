Niente Google camp alla Valle dei Templi, i milionari scelgono altro

Niente abiti da mille e una notte, luci speciali e grandi tendoni per riuscire a mantenere lo stretto riserbo: i colossi di Google si allontanano dalla Valle dei Templi. Per il secondo anno consecutivo, il Google camp, non godrà dello sfondo agrigentino. Salvo ribaltoni dell'ultimo momento, i milionari avrebbero scelto altro.

Secondo i bene informati, la meta scelta - per il secondo anno consecutivo - sarebbe Selinunte. Niente Agrigento, neppure Sciacca, i super vip faranno capolino nel trapanese. Larry Page e Sergey Brin scelgono ancora la Sicilia, ma non Agrigento. La Valle, quest’anno, dovrà “accontentarsi” della sfilata di Dolce e Gabbana.

Niente milionari o star del cinema mondiale, la città dovrà fare a meno del Google camp. Secondo i bene informati, però, i super ospiti della galattica cena blindata, potrebbero alloggiare ugualmente nell’Agrigentino.

La meta scelta, sarebbe ancora una volta, quella del Verdura Golf Resort di Sciacca. Non è escluso e pare certo, che milionari e artisti di ogni dove, trascorreranno giorni di relax nel rinomato hotel di Rocco Forte.

Selinunte porta via i vip dalla Valle dei Templi, nel parco archeologico del trapanese anche una campagna di moda targata Gucci. Poco sconforto, il Parco è pronto a godersi una nuova stagione da record. Ingressi, eventi speciali e tanto altro: l'estate è pronta ad incoronare ancora una volta la Valle dei Templi.