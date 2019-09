Niente giochi a villa Bonfiglio, Firetto: "Il Comune non ha soldi, cercheremo altra soluzione"

La villa Bonfiglio non dispone più di uno spazio giochi per bimbi. Sono diversi i cittadini che hanno voluto fare leva sull'aiuto del Comune. Aiuto, dunque, che dovrebbe far tornare fruibile i giochi dei piccoli.

"L'area giochi è stata realizzata 2 anni orsono per iniziativa e con i soldi di una associazione di giovani mamme e con il contributo del Sindaco e di alcuni assessori - ha fatto sapere il sindaco Firetto. I giochini sono stati vandalizzati da alcuni giovani che hanno ritenuto di scaricare cosi la loro noia , facendo danno economico e privando tanti bambini di una area giochi. Il Comune - conclude il sindaco - non ha al momento risorse finanziarie per provvedervi. Stiamo trovando altra soluzione".