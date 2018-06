Emergenza rifiuti? No grazie, Pace: "Ribera è come la Svizzera"

Se l’Agrigentino è schiavo dell’emergenza rifiuti, a Ribera si vive più che bene. Secondo quanto riferito dal Giornale di Sicilia, Ribera non conosce emergenze. “Non stiamo risentendo affatto dell’emergenza rifiuti che, invece, riguarda altri Comuni. Non vorrei elogiare eccessivamente l’azione svolta da tutti i riberesi, ma da noi oggi c’è una piccola Svizzera. Nessun disagio”.

Queste le parole del sindaco, Carmelo Pace, che poi rincara la dose. “Noi abbiamo la differenziata all’80 per cento – dice Pace – e l’indifferenziata viene ritirata soltanto una volta alla settimana. I miei concittadini non subiranno alcun disagio perché sabato l’indifferenziata sarà ritirata regolarmente e portata presso un centro da dove verrà poi avviata in discarica. Arrivare a questo risultato non è stato facile, ma con la collaborazione di tutti e il ruolo principale svolto dai riberesi abbiamo ottenuto un risultato che in momenti di crisi generale ci mette al riparo dai disagi che, invece, purtroppo, in altri Comuni anche vicini a noi stanno subendo”.

Il sindaco di Ribera fa anche riferimento a Sciacca, dove la differenziata ha superato appena il 50 per cento. "Fermo restando che anche la nostra percentuale attuale deve essere migliorata – dice il sindaco Pace – la mancanza di rifiuti per le strade ci conferma del buon lavoro che è già stato svolto prima con la sensibilizzazione della gente verso la differenziata e poi con il ritiro dei cassonetti stradali e l’avvio dell’attività. Questo va avanti già da tempo e, infatti, Ribera è già ben avviata in questo percorso". Ribera, adesso, durante la stagione estiva, non rischia pesanti penalizzazioni sul piano dell’immagine per chi arriverà nelle località balneari. "Estate? Il servizio viene sempre monitorato – dice il sindaco Pace – e per chi non rispetta le regole sono pronte le multe".