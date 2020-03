Niente chiosco per 4 anni, imprenditore chiede 640mila euro al Comune

Niente chiosco per quattro anni? L’imprenditore non ci sta e chiede il risarcimento. Accade a Realmonte, il titolare di “Ad Maiora” ha chiesto al Tar un maxi risarcimento in denaro.

Secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, il ricorso è stato notificato lo scorso 27 gennaio. L’imprenditore, dunque, lamenta di non avere guadagnato dal 2016 al 2019 per via di una mancata autorizzazione utile a realizzare un chiosco. La somma richiesta è pari a 640mila euro. Il Comune di Realmonte ha deciso di rivolgersi all’avvocato Girolamo Rubino.