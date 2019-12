Temperature in picchiata, freddo e gelo: ecco la neve in provincia

Freddo, gelo e temperature in picchiata: nell’Agrigentino l’inverno entra più che mai nel vivo. E’ stato, quello appena trascorso, un fine settimana all’insegna del grande freddo. La Protezione aveva avvisato tutti, annunciando nevicate in provincia. Così è stato.

Cammarata e Santo Stefano Quisquina salutano il 2019 imbiancate. Fiocchi di neve in ogni dove per una domenica all’insegna della magia. Sono tanti gli agrigentini che hanno voluto ammirare lo spettacolo regalato dalla neve.

Nei rifugi di Cammarata occhi ai cielo e nevischio che ha incantato. Il grande freddo non andrà via, almeno per adesso, nei prossimi giorni le temperature non andranno oltre i 10 gradi.

Il vento gelido ha colto di sorpresa gli agrigentini. Il freddo sta portando neve anche a bassa quota. Per Capodanno, però, stando alle previsioni dovrebbe splendere il sole.